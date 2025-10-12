Рейтинг@Mail.ru
Глава Генштаба Румынии хотел бы, чтобы граждане умели обращаться с оружием - РИА Новости, 12.10.2025
10:15 12.10.2025 (обновлено: 10:42 12.10.2025)
Глава Генштаба Румынии хотел бы, чтобы граждане умели обращаться с оружием
Глава Генерального штаба Румынии Георгица Влад заявил, что хотел бы, чтобы все граждане страны умели обращаться оружием и имели дома запасы на случай возможных...
Новости
Глава Генштаба Румынии хотел бы, чтобы граждане умели обращаться с оружием

Глава Генштаба Румынии Влад хотел бы, чтобы граждане умели обращаться с оружием

© Фото : Генеральный штаб обороны РумынииНачальник Генерального штаба Румынии Георгица Влад
Начальник Генерального штаба Румынии Георгица Влад - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : Генеральный штаб обороны Румынии
Начальник Генерального штаба Румынии Георгица Влад. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Глава Генерального штаба Румынии Георгица Влад заявил, что хотел бы, чтобы все граждане страны умели обращаться оружием и имели дома запасы на случай возможных катастроф.
"Я хотел бы иметь систему, подобную той, что существует в Израиле или Швейцарии, где каждый гражданин, независимо от пола, социального происхождения или вероисповедания, умеет стрелять из оружия и обладает минимальными знаниями, необходимыми для защиты своей семьи. С юридической точки зрения, военная подготовка может начинаться с 18 лет", – заявил Влад в эфире телеканала Antena 3.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент Румынии высказался о войне с Россией
26 сентября, 13:08
Он добавил, что каждая семья должна иметь дома небольшой запас продовольствия, отметив, что во многих других штатах действуют программы, готовящие население к действиям в кризисных ситуациях.
"Все беды всегда застают нас врасплох. Думаю, каждая семья должна об этом подумать. Простые вещи – фонарик с батарейками в ящике, запасы на случай отключения электроэнергии – являются частью подготовки к национальной безопасности… В Румынии, если бы глава оборонного ведомства вдруг заявил: "С завтрашнего дня вам необходимо иметь то-то и то-то", началась бы паника. С другой стороны, если бы Инспекция по чрезвычайным ситуациям опубликовала руководство на своём сайте, его почти никто не читает", - отметил Влад.
Глава Генштраба выразил сожаление, что в других странах есть программы подготовки к кризисным ситуациям, которых не хватает Румынии. Влад полагает, что подобную ситуацию стоит изменить.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России
16 сентября, 19:36
 
Заголовок открываемого материала