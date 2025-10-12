Глава Генштаба Румынии хотел бы, чтобы граждане умели обращаться с оружием

КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Глава Генерального штаба Румынии Георгица Влад заявил, что хотел бы, чтобы все граждане страны умели обращаться оружием и имели дома запасы на случай возможных катастроф.

"Я хотел бы иметь систему, подобную той, что существует в Израиле или Швейцарии , где каждый гражданин, независимо от пола, социального происхождения или вероисповедания, умеет стрелять из оружия и обладает минимальными знаниями, необходимыми для защиты своей семьи. С юридической точки зрения, военная подготовка может начинаться с 18 лет", – заявил Влад в эфире телеканала Antena 3

Он добавил, что каждая семья должна иметь дома небольшой запас продовольствия, отметив, что во многих других штатах действуют программы, готовящие население к действиям в кризисных ситуациях.

"Все беды всегда застают нас врасплох. Думаю, каждая семья должна об этом подумать. Простые вещи – фонарик с батарейками в ящике, запасы на случай отключения электроэнергии – являются частью подготовки к национальной безопасности… В Румынии , если бы глава оборонного ведомства вдруг заявил: "С завтрашнего дня вам необходимо иметь то-то и то-то", началась бы паника. С другой стороны, если бы Инспекция по чрезвычайным ситуациям опубликовала руководство на своём сайте, его почти никто не читает", - отметил Влад.