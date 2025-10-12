Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией - РИА Новости, 12.10.2025
04:40 12.10.2025
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией - РИА Новости, 12.10.2025
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией

ЕС использует Украину как расходный материал. Заявление профессора Миршаймера

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Европейский союз использует Украину для ослабления России, но в конечном итоге все это оборачивается против киевского режима, заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Они (страны ЕС. — Прим. ред.) используют Украину как инструмент для изматывания этой невероятно грозной российской армии. Они полагают, что это хорошо: ВСУ обескровливают войска России добела. Тем не менее, для Украины, как мы уже ранее говорили, это полная катастрофа", — заявил он.
Профессор также пояснил, почему эта ситуация оборачивается трагедией.
"В конечном итоге украинцы обескровят не Россию, а себя. И все это с какой целью? Чтобы защитить европейцев от мнимой российской угрозы. Как говорили мы в молодости: "Просто атас". Это, знаете, уже безумие, но такова ситуация, в которой мы находимся", — подытожил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
