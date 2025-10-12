МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Европейский союз использует Украину для ослабления России, но в конечном итоге все это оборачивается против киевского режима, заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал
10 октября, 08:00
Профессор также пояснил, почему эта ситуация оборачивается трагедией.
"В конечном итоге украинцы обескровят не Россию, а себя. И все это с какой целью? Чтобы защитить европейцев от мнимой российской угрозы. Как говорили мы в молодости: "Просто атас". Это, знаете, уже безумие, но такова ситуация, в которой мы находимся", — подытожил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.