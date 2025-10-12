Роспотребнадзор рассказал о профилактике иерсиниоза

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Для профилактики иерсиниоза необходимо употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после тщательной термической обработки, нужно держать сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга, не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что иерсиниоз - это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Yersinia enterocolitica. Инкубационный период составляет 1–6 дней, преимущественно 2–3 дня. Механизм передачи заболевания - фекально‑оральный, а ведущий путь передачи - пищевой.

"Для заболевания характерно поражение желудочно‑кишечного тракта с общей интоксикацией и появлением высыпаний на коже (экзантем), при тяжёлом течении возможно поражение внутренних органов. Резервуаром и источником возбудителя являются почва и мелкие дикие млекопитающие (полевки, мыши, суслики и другие), синантропные грызуны (крысы, домовые мыши) и сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы). Больной человек при кишечном иерсиниозе также является источником инфекции", - пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзоре уточнили, что иерсинии длительно выживают и размножаются в почве и воде, а также в различных продуктах питания - в мясных и молочных продуктах, кондитерских изделиях, на овощах и фруктах. Они активно размножаются на складах, в овощехранилищах и в холодильниках в условиях благоприятной температуры - плюс 4-6 градусах.

"Для профилактики иерсиниоза Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед едой и после посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать антисептики; употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после их тщательной термической обработки", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, необходимо тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, пить кипячёную или бутилированную воду, избегать контакта с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания.

"Нужно хранить сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга; защищать продукты от насекомых и грызунов; не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая; регулярно проводить обработку против грызунов и обеспечивать грызунонепроницаемость мест хранения овощей", - сообщили в ведомстве.