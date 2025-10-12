Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о профилактике иерсиниоза - РИА Новости, 12.10.2025
03:07 12.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о профилактике иерсиниоза
Для профилактики иерсиниоза необходимо употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после тщательной термической обработки, нужно держать сырые и... РИА Новости, 12.10.2025
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
Роспотребнадзор рассказал о профилактике иерсиниоза

Роспотребнадзор посоветовал есть мясные продукты после термической обработки

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Для профилактики иерсиниоза необходимо употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после тщательной термической обработки, нужно держать сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга, не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что иерсиниоз - это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Yersinia enterocolitica. Инкубационный период составляет 1–6 дней, преимущественно 2–3 дня. Механизм передачи заболевания - фекально‑оральный, а ведущий путь передачи - пищевой.
Продукция торговой марки Петелинка - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение сальмонеллы в продукции "Петелинки"
15 мая, 22:15
"Для заболевания характерно поражение желудочно‑кишечного тракта с общей интоксикацией и появлением высыпаний на коже (экзантем), при тяжёлом течении возможно поражение внутренних органов. Резервуаром и источником возбудителя являются почва и мелкие дикие млекопитающие (полевки, мыши, суслики и другие), синантропные грызуны (крысы, домовые мыши) и сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы). Больной человек при кишечном иерсиниозе также является источником инфекции", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что иерсинии длительно выживают и размножаются в почве и воде, а также в различных продуктах питания - в мясных и молочных продуктах, кондитерских изделиях, на овощах и фруктах. Они активно размножаются на складах, в овощехранилищах и в холодильниках в условиях благоприятной температуры - плюс 4-6 градусах.
"Для профилактики иерсиниоза Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед едой и после посещения мест массового скопления людей, при необходимости использовать антисептики; употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после их тщательной термической обработки", - добавили в пресс-службе.
Отравление - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Пищевое отравление: симптомы, чем опасно, как оказать первую помощь
19 декабря 2024, 15:55
Помимо этого, необходимо тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, пить кипячёную или бутилированную воду, избегать контакта с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания.
"Нужно хранить сырые и готовые продукты в холодильнике отдельно друг от друга; защищать продукты от насекомых и грызунов; не допускать совместного хранения овощей и фруктов старого и нового урожая; регулярно проводить обработку против грызунов и обеспечивать грызунонепроницаемость мест хранения овощей", - сообщили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали не покупать овощи, корнеплоды, фрукты и ягоды с признаками порчи. Перед длительным хранением овощей и фруктов нужно освободить хранилище от остатков предыдущих урожаев и мусора, обработать его разрешёнными к применению дезинфицирующими средствами, а еще просушить стеллажи и тару для хранения.
Кухня - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Роспотребнадзор рассказал, как избежать распространения инфекций на кухне
14 мая, 03:04
 
