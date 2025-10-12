https://ria.ru/20251012/razvod-2047814861.html
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми - РИА Новости, 12.10.2025
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T15:10:00+03:00
2025-10-12T15:10:00+03:00
2025-10-12T15:10:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
константин чуйченко
госдума рф
развод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
https://ria.ru/20251012/razvod-2047786449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна буцкая, константин чуйченко, госдума рф, развод
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Константин Чуйченко, Госдума РФ, Развод
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
Это необходимость. В Госдуме поддержали идею обязательной медиации при разводе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с детьми примирительная процедура должна быть обязательной.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко
заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.
"Очень важно, чтобы все понимали, что медиация - это не психологическая консультация. Медиация - это необходимость для ситуации семьи с детьми. Без медиации случаи, в которых есть проблема, она будет только усугубляться", - сказала она агентству.