Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
15:10 12.10.2025
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми
Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с РИА Новости, 12.10.2025
общество, россия, татьяна буцкая, константин чуйченко, госдума рф, развод
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Константин Чуйченко, Госдума РФ, Развод
Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми

Это необходимость. В Госдуме поддержали идею обязательной медиации при разводе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с детьми примирительная процедура должна быть обязательной.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.
"Очень важно, чтобы все понимали, что медиация - это не психологическая консультация. Медиация - это необходимость для ситуации семьи с детьми. Без медиации случаи, в которых есть проблема, она будет только усугубляться", - сказала она агентству.
Девушка снимает свадебное кольцо - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Госдуме доработают проект о примирении при разводе
Вчера, 11:22
 
