Депутат Госдумы Буцкая призвала ввести медиацию при разводе семей с детьми

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что в России при разводе семей с детьми примирительная процедура должна быть обязательной.

"Очень важно, чтобы все понимали, что медиация - это не психологическая консультация. Медиация - это необходимость для ситуации семьи с детьми. Без медиации случаи, в которых есть проблема, она будет только усугубляться", - сказала она агентству.