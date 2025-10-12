Приставов Курганской области обвинили в фиктивном трудоустройстве

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области - главный судебный пристав области Ирина Уварова и её заместитель Дмитрий Леонов, как считает следствие, склоняли своих подчиненных к фиктивному трудоустройству лиц и начислению им выплат, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Находясь под более мягкой мерой пресечения (Уварова-ред.)…будет иметь реальную возможность оказать давление на свидетелей…что подтверждается тем, что, ранее последняя уже склоняла своих подчиненных сотрудников к фиктивному трудоустройству лиц и начислению им выплат", - сообщал следователь в суде при избрании меры пресечения Уваровой.