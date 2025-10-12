https://ria.ru/20251012/rassledovanie-2047760646.html
Приставов Курганской области обвинили в фиктивном трудоустройстве
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области - главный судебный пристав области Ирина Уварова и её заместитель Дмитрий Леонов, как считает следствие, склоняли своих подчиненных к фиктивному трудоустройству лиц и начислению им выплат, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Находясь под более мягкой мерой пресечения (Уварова-ред.)…будет иметь реальную возможность оказать давление на свидетелей…что подтверждается тем, что, ранее последняя уже склоняла своих подчиненных сотрудников к фиктивному трудоустройству лиц и начислению им выплат", - сообщал следователь в суде при избрании меры пресечения Уваровой.
Аналогичные доводы следователь также привел в отношении Леонова.
Согласно материалам, уголовное дело возбуждено 7 октября 2025 года в ГСУ СК России
в отношении фигурантов по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уварову и Леонова задержали 8 октября и предъявили обвинение.
Обоих арестовали до декабря.