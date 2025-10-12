Рейтинг@Mail.ru
По делу главы Минтранса Челябинской области прошли 35 экспертиз - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/rassledovanie-2047757772.html
По делу главы Минтранса Челябинской области прошли 35 экспертиз
По делу главы Минтранса Челябинской области прошли 35 экспертиз - РИА Новости, 12.10.2025
По делу главы Минтранса Челябинской области прошли 35 экспертиз
Заключения 35 экспертиз получены в рамках расследования уголовного дела о растрате в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T05:36:00+03:00
2025-10-12T05:36:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
москва
станислав харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251012/arest-2047756223.html
https://ria.ru/20251001/souchastniki-2045552245.html
https://ria.ru/20250822/rastrata-2036997562.html
челябинская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия, москва, станислав харченко
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Станислав Харченко
По делу главы Минтранса Челябинской области прошли 35 экспертиз

По делу главы Минтранса Челябинской области Нечаева прошли 35 экспертиз

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заключения 35 экспертиз получены в рамках расследования уголовного дела о растрате в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и других фигурантов, назначены еще 36, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, по делу назначены 31 почерковедческая, две компьютерно-бухгалтерские, бухгалтерская, финансово-аналитическая судебная экспертизы, а также получены заключения ещё 35 судебных экспертиз.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Суд арестовал замглавы УФССП по Курганской области по делу о растрате
Вчера, 04:47
Мещанский суд Москвы в феврале арестовал по делу о растрате министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
В настоящее время Нечаева перевели из СИЗО под домашний арест.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась. По данным СМИ, всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Соучастники министра транспорта Челябинской области отрицают вину
1 октября, 07:52
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
22 августа, 15:24
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМоскваСтанислав Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала