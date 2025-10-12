Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела Нечаева могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 12.10.2025
03:35 12.10.2025
Фигурантам дела Нечаева могут предъявить новое обвинение
Фигурантам дела Нечаева могут предъявить новое обвинение - РИА Новости, 12.10.2025
Фигурантам дела Нечаева могут предъявить новое обвинение
Четырем фигурантам уголовного дела о растрате, в котором фигурирует министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, могут... РИА Новости, 12.10.2025
происшествия
челябинская область
россия
москва
станислав харченко
2025
происшествия, челябинская область, россия, москва, станислав харченко
Происшествия, Челябинская область, Россия, Москва, Станислав Харченко
Фигурантам дела Нечаева могут предъявить новое обвинение

Фигурантам дела главы челябинского Минтранса могут предъявить новое обвинение

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Четырем фигурантам уголовного дела о растрате, в котором фигурирует министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, могут предъявить новое обвинение, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий… Предъявить фигурантам новое обвинение, допросить их по существу предъявленного обвинения", - сказано в материалах.
Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест
8 октября, 07:20
Речь идет об Анне Курьяновой, Константине Зарипове, Дмитрии Микулике и Александре Зырянове.
Мещанский суд Москвы в феврале арестовал по делу о растрате министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава челябинского Минтранса признался в растрате
8 октября, 08:34
В настоящее время Нечаев переведен из СИЗО под домашний арест.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась. По данным СМИ, всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На Камчатке возбудили дело о растрате и получении взяток
24 сентября, 03:59
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияМоскваСтанислав Харченко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
