Фигурантам дела Нечаева могут предъявить новое обвинение

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Четырем фигурантам уголовного дела о растрате, в котором фигурирует министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, могут предъявить новое обвинение, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"По делу необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий… Предъявить фигурантам новое обвинение, допросить их по существу предъявленного обвинения", - сказано в материалах.

Речь идет об Анне Курьяновой, Константине Зарипове, Дмитрии Микулике и Александре Зырянове.

Мещанский суд Москвы в феврале арестовал по делу о растрате министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.

О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.

В настоящее время Нечаев переведен из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась. По данным СМИ, всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей.

Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".

По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".