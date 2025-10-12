Рейтинг@Mail.ru
10:11 12.10.2025 (обновлено: 11:22 12.10.2025)
Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти
Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти, передает AFP. РИА Новости, 12.10.2025
Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти, передает AFP.
"Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам", — говорится в публикации.
Протесты в Мадагаскаре

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Спустя неделю президент объявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций объявили о создании "Комитета координации борьбы" после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками. Он должен координировать стратегию протестов.
По данным журнала Jeune Afrique, в субботу военные корпуса кадрового управления армии Мадагаскара, которые, как утверждается, выступили против приказов открыть огонь по демонстрантам, прошли на Площадь 13-го Мая, имеющую символическое значение, в Антананариву. На ней с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей.
По данным ООН, во время протестов на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД страны опроверг эту информацию.
