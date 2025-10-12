Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе
09:52 12.10.2025
В Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе
В Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе
в мире
В Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот меньше всего "засиживаются" на работе в Болгарии, России и Северной Македонии, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные.
При анализе 41 европейской страны учитывались последние доступные данные на второй квартал 2025 года по доле населения, работающего больше 50 часов в неделю. Однако у Международной организации труда иная разбивка по количеству проработанных часов: они выделяют группу сильно перерабатывающих на уровне от 49 часов и более. Эта разбивка использовалась для Северной Македонии, Белоруссии, Молдовы, Черногории, Албании, Украины и Великобритании.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Раскрыто, какую работу предлагают украинцам в Европе
24 мая, 05:40
Так, самой небольшой доля сильно перерабатывающих трудящихся оказалась в Болгарии - всего 0,6%. Следом расположились Россия и Северная Македония, где свыше 50 часов в неделю работают только по 0,8% от работающих.
Также мало сотрудников перерабатывают в Белоруссии (1,4%), Латвии (2,6%), Венгрии (2,8%), Румынии (2,9%) и Молдове (3,8%). Замкнули десятку Хорватия - 4,1% и Германия - 4,4%.
Напротив, больше всего перерабатывают в Турции: здесь свыше 50 часов работает четверть занятого населения. Также много трудоголиков в Сербии, Исландии и Греции: 23,4%, 12,9% и 12,4%, соответственно. Кроме того, по данным за 2021 год, заметная доля работающих свыше 50 часов была на Украине - 11,6%, но более свежей информации нет.
Следом по числу перерабатывающего населения расположились Польша (9,2%), Великобритания (8,9%) и Швейцария (8,6%). В десятку также вошли Португалия и Мальта (по 8,5%).
Курьер службы доставки еды Самокат - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Московский муфтий прокомментировал фетву о работе курьеров
8 октября, 13:36
 
