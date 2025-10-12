В Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот меньше всего "засиживаются" на работе в Болгарии, России и Северной Македонии, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные.
При анализе 41 европейской страны учитывались последние доступные данные на второй квартал 2025 года по доле населения, работающего больше 50 часов в неделю. Однако у Международной организации труда иная разбивка по количеству проработанных часов: они выделяют группу сильно перерабатывающих на уровне от 49 часов и более. Эта разбивка использовалась для Северной Македонии, Белоруссии, Молдовы, Черногории, Албании, Украины и Великобритании.
Напротив, больше всего перерабатывают в Турции: здесь свыше 50 часов работает четверть занятого населения. Также много трудоголиков в Сербии, Исландии и Греции: 23,4%, 12,9% и 12,4%, соответственно. Кроме того, по данным за 2021 год, заметная доля работающих свыше 50 часов была на Украине - 11,6%, но более свежей информации нет.
Следом по числу перерабатывающего населения расположились Польша (9,2%), Великобритания (8,9%) и Швейцария (8,6%). В десятку также вошли Португалия и Мальта (по 8,5%).
