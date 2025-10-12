В Болгарии, России и Северной Македонии перерабатывают меньше всех в Европе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Среди работников в странах Европейского континента самое большое число тех, кто сильно перерабатывает, приходится на Турцию, Великобританию и Сербию, а вот меньше всего "засиживаются" на работе в Болгарии, России и Северной Македонии, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата, Росстата, Международной организации труда и открытые данные.