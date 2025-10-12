https://ria.ru/20251012/pvo-2047827493.html
ПВО сбила пять беспилотников над Крымом
Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило... РИА Новости, 12.10.2025
ПВО сбила пять беспилотников над Крымом
