ПВО сбила пять беспилотников над Крымом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 12.10.2025 (обновлено: 17:10 12.10.2025)
ПВО сбила пять беспилотников над Крымом
ПВО сбила пять беспилотников над Крымом
ПВО сбила пять беспилотников над Крымом
Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым
2025-10-12T17:08:00+03:00
2025-10-12T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
республика крым
россия
республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ПВО сбила пять беспилотников над Крымом

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Крымом

Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 15:00 до 17:00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.
"Двенадцатого октября текущего года в период с 15:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2025
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на Украине Республика Крым Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Россия
 
 
