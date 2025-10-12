ПВО сбила пять украинских беспилотников над российскими регионами

"Двенадцатого октября текущего года в период с 09.40 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.