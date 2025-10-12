https://ria.ru/20251012/pvo-2047792796.html
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО за сутки сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 72 украинских беспилотных летательных аппарата... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:25:00+03:00
2025-10-12T12:25:00+03:00
2025-10-12T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила девять снарядов HIMARS за сутки
МО РФ: силы ПВО за сутки сбили девять снарядов HIMARS и 72 БПЛА ВСУ