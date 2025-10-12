https://ria.ru/20251012/pvo-2047763390.html
ПВО за ночь уничтожила 32 дрона
Вооруженные силы ночью сбили более тридцати дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:10:00+03:00
2025-10-12T07:10:00+03:00
2025-10-12T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
беспилотники
смоленская область
белгородская область
брянская область
2025
