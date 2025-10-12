Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 12.10.2025 (обновлено: 08:23 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/pvo-2047762978.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона - РИА Новости, 12.10.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона
Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской и Брянской РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:10:00+03:00
2025-10-12T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брянская область
белгородская область
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Смоленская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона

Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских дрона над Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской и Брянской областей, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей и два - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала