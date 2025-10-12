https://ria.ru/20251012/pvo-2047762978.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 дрона
Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской и Брянской РИА Новости, 12.10.2025
