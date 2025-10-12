Рейтинг@Mail.ru
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/putin-2047812558.html
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН - РИА Новости, 12.10.2025
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), провести международные контакты РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:51:00+03:00
2025-10-12T14:51:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902050267_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_3bdfc2f7fd4cc01eb0f41b7a89247e97.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047587304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902049888_0:0:2875:2156_1920x0_80_0_0_5a04ef48f9f754a4bb1e832e1ccbadf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН

Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН и проведет совещание СБ РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на "Российской энергетической неделе"
Президент РФ Владимир Путин выступает на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на "Российской энергетической неделе". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), провести международные контакты и совещание с членами Совбеза РФ, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"В президентском плане на неделю немало и других событий... Форум "Российская энергетическая неделя". Также в президентском графике - международные контакты и совещание с членами Совета Безопасности", - сообщил автор и соведущий программы журналист Павел Зарубин в эфире "России 1".
Президент России Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Все идет по плану". О чем Путин предупредил мир
10 октября, 18:37
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала