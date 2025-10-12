https://ria.ru/20251012/putin-2047812558.html
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), провести международные контакты РИА Новости, 12.10.2025
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН
Путин на следующей неделе примет участие в форуме РЭН и проведет совещание СБ РФ