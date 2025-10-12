https://ria.ru/20251012/putin-2047807812.html
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо - РИА Новости, 12.10.2025
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо
Президент Владимир Путин временно отменил акцизы на дизель, произведенный из авиакеросина, соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:20:00+03:00
2025-10-12T14:20:00+03:00
2025-10-12T17:04:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
https://ria.ru/20240420/toplivo-1941210277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо
Путин отменил акцизы на топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин временно отменил акцизы на дизель, произведенный из авиакеросина, соответствующий указ опубликовали на портале
правовой информации.
«
"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом", — указано в документе.
Указ распространяется на дизтопливо, полученное при смешении дизеля, авиакеросина и других компонентов, если его произвели российские компании, не имеющие свидетельства для операций по переработке нефтяного сырья. Обычно так производится дизель для зимнего периода.
Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
На этот же период глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.