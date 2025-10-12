Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо

"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом", — указано в документе.

Указ распространяется на дизтопливо, полученное при смешении дизеля, авиакеросина и других компонентов, если его произвели российские компании, не имеющие свидетельства для операций по переработке нефтяного сырья. Обычно так производится дизель для зимнего периода.