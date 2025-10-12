Рейтинг@Mail.ru
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо
14:20 12.10.2025 (обновлено: 17:04 12.10.2025)
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо
Президент Владимир Путин временно отменил акцизы на дизель, произведенный из авиакеросина, соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 12.10.2025
Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин временно отменил акцизы на дизель, произведенный из авиакеросина, соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом", — указано в документе.

Указ распространяется на дизтопливо, полученное при смешении дизеля, авиакеросина и других компонентов, если его произвели российские компании, не имеющие свидетельства для операций по переработке нефтяного сырья. Обычно так производится дизель для зимнего периода.
Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
На этот же период глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
Дизельное топливо - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Путин поручил обеспечить сельхозпроизводителей топливом
20 апреля 2024, 11:37
 
