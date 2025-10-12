Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 12.10.2025 (обновлено: 00:24 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/putin-2047744753.html
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России - РИА Новости, 12.10.2025
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России
Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:23:00+03:00
2025-10-12T00:24:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_0:61:2966:1729_1920x0_80_0_0_0e4cf8fe877608b15b7f44a3387455cc.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
2025-10-12T00:23
true
PT4M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_2acd17976b3ce8e292b83cfddabffae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, видео, туризм
Экономика, Россия, Владимир Путин, Туризм
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев.
2025-10-12T00:23
true
PT4M32S
Путин заявил о росте популярности агротуризма в России

Путин заявил о росте популярности агротуризма, в том числе у иностранцев

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Всё большую популярность как у наших граждан, так и у зарубежных гостей приобретает агротуризм. Он позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и так далее. И при этом лучше узнать историю наших регионов, богатейшую культуру народов России", - отметил президент в видеообращении.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала