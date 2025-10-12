https://ria.ru/20251012/putin-2047744753.html
экономика
россия
владимир путин
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_2acd17976b3ce8e292b83cfddabffae0.jpg
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев.
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте популярности агротуризма в России, в том числе среди иностранцев.
Путин
поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Всё большую популярность как у наших граждан, так и у зарубежных гостей приобретает агротуризм. Он позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и так далее. И при этом лучше узнать историю наших регионов, богатейшую культуру народов России", - отметил президент в видеообращении.