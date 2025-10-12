Путин заявил о росте популярности агротуризма в России

"Всё большую популярность как у наших граждан, так и у зарубежных гостей приобретает агротуризм. Он позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и так далее. И при этом лучше узнать историю наших регионов, богатейшую культуру народов России", - отметил президент в видеообращении.