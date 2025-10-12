https://ria.ru/20251012/putin-2047744161.html
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе - РИА Новости, 12.10.2025
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:15:00+03:00
2025-10-12T00:15:00+03:00
2025-10-12T00:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a60477c3c6798f4ff1c521e6fc4c0d2.jpg
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
2025-10-12T00:15
true
PT4M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха.
2025-10-12T00:15
true
PT4M32S
Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе
Путин заявил о планах создавать комфортные условия для труда и отдыха на селе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах повышать уровень жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха.
Путин
поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Конечно, необходимо и впредь повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей, имея в виду строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных центров и домов культуры. Будем строить на селе качественное жилье и дороги. Подчеркну, все это - важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их поддерживать, решать вместе с вами", - отметил президент в видеообращении.