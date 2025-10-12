https://ria.ru/20251012/putin-2047743388.html
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости - РИА Новости, 12.10.2025
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
Достижения российского агропрома – предмет национальной гордости, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:12:00+03:00
2025-10-12T00:12:00+03:00
2025-10-12T00:12:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105123/99/1051239910_0:18:2500:1424_1920x0_80_0_0_c17e869088d91c474b30de79b2303c2d.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105123/99/1051239910_290:0:2210:1440_1920x0_80_0_0_73288db5552d89b4d0f8a0362f812164.jpg
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
2025-10-12T00:12
true
PT4M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, видео
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Достижения российского агропрома – предмет национальной гордости, заявил президент России Владимир Путин.
2025-10-12T00:12
true
PT4M32S
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
Путин назвал достижения российского АПК примером поступательного развития