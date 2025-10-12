Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости - РИА Новости, 12.10.2025
00:12 12.10.2025
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости - РИА Новости, 12.10.2025
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
Достижения российского агропрома – предмет национальной гордости, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2025
2025
Новости
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
экономика, россия, владимир путин, видео
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Достижения российского агропрома – предмет национальной гордости, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал достижения российского АПК предметом национальной гордости

Путин назвал достижения российского АПК примером поступательного развития

© РИА Новости / Сергей Венявский
Уборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Достижения российского агропрома – предмет национальной гордости, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в 2025 году отмечается 12 октября.
"За последние годы достижения нашего АПК стали настоящим предметом национальной гордости, примером динамичного поступательного развития, успешного освоения самых современных передовых технологий. В прошлом году в России были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур. Урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения. Хороший задел для развития закладывается и в текущем году", - сказал Путин в видеообращении.
 
