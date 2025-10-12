https://ria.ru/20251012/putin-2047742679.html
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России - РИА Новости, 12.10.2025
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России
Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2025
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России
Путин заявил, что российскую продукцию знают более чем в 160 странах мира
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Путин
поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.