00:11 12.10.2025 (обновлено: 02:47 12.10.2025)
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.
 
Экономика Россия Владимир Путин
 
 
