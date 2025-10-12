Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Качественную продукцию из России знают и любят более чем в 160 странах мира, сказал президент России Владимир Путин.

"Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал Путин в видеообращении.