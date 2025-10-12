Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о планах использовать ИИ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 12.10.2025
00:10 12.10.2025
Путин заявил о планах использовать ИИ в сельском хозяйстве
Путин заявил о планах использовать ИИ в сельском хозяйстве
Президент России Владимир Путин заявил о планах использовать искусственный интеллект и цифровые технологии в российском сельском хозяйстве. РИА Новости, 12.10.2025
2025
технологии, россия, владимир путин, экономика, видео
Технологии, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о планах использовать ИИ в сельском хозяйстве
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах использовать искусственный интеллект и цифровые технологии в российском сельском хозяйстве.
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах использовать искусственный интеллект и цифровые технологии в российском сельском хозяйстве.
Президент России поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"В отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта. Всё это призвано повысить эффективность отрасли, сделать её ещё более технологичной", - сказал президент в видеообращении.
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
