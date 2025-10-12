https://ria.ru/20251012/putin-2047742523.html
Путин заявил о планах использовать ИИ в сельском хозяйстве
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах использовать искусственный интеллект и цифровые технологии в российском сельском хозяйстве.
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах использовать искусственный интеллект и цифровые технологии в российском сельском хозяйстве.
Президент России
поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"В отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта. Всё это призвано повысить эффективность отрасли, сделать её ещё более технологичной", - сказал президент в видеообращении.