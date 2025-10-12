Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия - РИА Новости, 12.10.2025
00:09 12.10.2025
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия - РИА Новости, 12.10.2025
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия
Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. РИА Новости, 12.10.2025
экономика
россия
владимир путин
россия
2025
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок.
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия

Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок", - сказал Путин в видеообращении.
 
