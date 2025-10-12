https://ria.ru/20251012/putin-2047742369.html
Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия
Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. РИА Новости, 12.10.2025
экономика
россия
владимир путин
россия
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок.
