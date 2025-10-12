Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряжённый, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России особым уважением и почётом", - сказал Путин в своем видеообращении.

Он отметил, что российский агропром служит надёжной опорой суверенитета страны, обеспечивая её продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей.