https://ria.ru/20251012/putin-2047741985.html
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 12.10.2025
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:05:00+03:00
2025-10-12T00:05:00+03:00
2025-10-12T00:05:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047640270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09b5c85f94b0e1b7b2dcdf656d1169b2.jpg
https://ria.ru/20221128/agroprom-1834771356.html
https://ria.ru/20251009/agroprom-2047188253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047640270_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_27f415a4cd09acd4cdb08ff530ed5006.jpg
Путин поздравил с праздником работников сельского хозяйства
Обращение Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства.
2025-10-12T00:05
true
PT4M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Путин заявил, что агропром служит надежной опорой суверенитета страны
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш напряжённый, ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса традиционно пользуется в России
особым уважением и почётом", - сказал Путин
в своем видеообращении.
Он отметил, что российский агропром служит надёжной опорой суверенитета страны, обеспечивая её продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей.
"Рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение перспективных направлений развития. Это, конечно, в первую очередь заслуга работников отрасли, результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи тружеников села, фермеров, учёных, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий", - сказал Путин.