https://ria.ru/20251012/pushilin-2047848602.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе - РИА Новости, 12.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе
Российские военные продвигаются в Ямполе в ДНР, несмотря на переброску резервов со стороны ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T21:15:00+03:00
2025-10-12T21:15:00+03:00
2025-10-12T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5b6029ae9f7626499942e1c5806b38b3.jpg
https://ria.ru/20250825/pushilin-2037378062.html
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fd970ba40faa356faf575e36ec3bfa58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямполь, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе
Пушилин: ВС РФ продвигаются в Ямполе, несмотря на переброску резервов ВСУ