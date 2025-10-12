Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pushilin-2047848602.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе - РИА Новости, 12.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе
Российские военные продвигаются в Ямполе в ДНР, несмотря на переброску резервов со стороны ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T21:15:00+03:00
2025-10-12T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_5b6029ae9f7626499942e1c5806b38b3.jpg
https://ria.ru/20250825/pushilin-2037378062.html
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fd970ba40faa356faf575e36ec3bfa58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямполь, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Ямполе

Пушилин: ВС РФ продвигаются в Ямполе, несмотря на переброску резервов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские военные продвигаются в Ямполе в ДНР, несмотря на переброску резервов со стороны ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Продолжается продвижение в черте самого населенного пункта Ямполь. Несмотря, конечно, на то, что постоянно поступают сообщения, что противник перебрасывает резервы и старается удержать данный населенный пункт", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Пушилин рассказал о действиях российских войск под Добропольем
25 августа, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЯмпольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала