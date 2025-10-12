Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать у Добропольского выступа - РИА Новости, 12.10.2025
21:08 12.10.2025
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать у Добропольского выступа
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать у Добропольского выступа
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Добропольского выступа в ДНР, но ВС РФ продолжают удерживать позиции, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать у Добропольского выступа

Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Добропольского выступа в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Добропольского выступа в ДНР, но ВС РФ продолжают удерживать позиции, заявил глава республики Денис Пушилин.
"И еще коснусь Добропольского выступа. Противник пытается всеми возможными способами контратаковать, но наши подразделения, несмотря на всю сложность боев, продолжают удерживать. Добропольский выступ выполняет свой функционал, который на него был возложен военным командованием", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
