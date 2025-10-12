https://ria.ru/20251012/pushilin-2047847842.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать у Добропольского выступа
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать у Добропольского выступа
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать у Добропольского выступа в ДНР, но ВС РФ продолжают удерживать позиции, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
