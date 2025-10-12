https://ria.ru/20251012/pushilin-2047845984.html
Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске
Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске - РИА Новости, 12.10.2025
Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске
Российские военные продолжают охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска (украинское название - Покровск) и на... РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Покровск, Денис Пушилин
Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске
Пушилин: ВС РФ ведут тяжелые бои в южной части Красноармейска