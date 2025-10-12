Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об окружении населенного пункта Родинское в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 12.10.2025 (обновлено: 20:36 12.10.2025)
Пушилин рассказал об окружении населенного пункта Родинское в ДНР
Пушилин рассказал об окружении населенного пункта Родинское в ДНР
Населенный пункт Родинское в ДНР практически окружён, но зачистка там предстоит серьезная, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.10.2025
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об окружении населенного пункта Родинское в ДНР

Пушилин: населенный пункт Родинское в ДНР практически окружен

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Населенный пункт Родинское в ДНР практически окружён, но зачистка там предстоит серьезная, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Практически окружен, можно об этом говорить, населенный пункт Родинское, но зачистка предстоит достаточно серьезная. Потому что противник там имел возможность долгое время обустраиваться и обустраивать оборону", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие
ВСУ перебрасывают резервы в Константиновку, заявил Пушилин
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
