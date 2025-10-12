Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* могут остаться без российских паспортов, пишет Mash.
"У 12-летних Лизы и Гарри нет нужных отметок в свидетельстве о рождении", — говорится в публикации.
Издание указывает, что по закону от 26 октября 2023 года в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должна стоять отметка о российском гражданстве. Его необходимо подтвердить в присутствии родителей либо через МВД в России, либо через российское консульство за границей.
В октябре 2022 года Пугачева уехала вместе с семьей в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова уехала из страны.
Ее муж Максим Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
