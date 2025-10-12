Рейтинг@Mail.ru
Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
13:36 12.10.2025 (обновлено: 14:10 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/pugacheva-2047800605.html
Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ
Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* могут остаться без российских паспортов, пишет Mash. "У 12-летних Лизы и Гарри нет нужных отметок в свидетельстве о... РИА Новости, 12.10.2025
Дети Пугачевой могут остаться без российских паспортов, пишут СМИ

Дети Пугачевой и Галкина могут не получить российские паспорта. В чем причина

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* могут остаться без российских паспортов, пишет Mash.

"У 12-летних Лизы и Гарри нет нужных отметок в свидетельстве о рождении", — говорится в публикации.
Издание указывает, что по закону от 26 октября 2023 года в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должна стоять отметка о российском гражданстве. Его необходимо подтвердить в присутствии родителей либо через МВД в России, либо через российское консульство за границей.

В октябре 2022 года Пугачева уехала вместе с семьей в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова уехала из страны.
Ее муж Максим Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
