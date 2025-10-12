Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pridnestrove-2047826163.html
Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием
Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием - РИА Новости, 12.10.2025
Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием
Реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии – это враждебное понятие для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости заслуженный... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T17:00:00+03:00
2025-10-12T17:00:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
https://ria.ru/20251012/pridnestrove-2047804208.html
https://ria.ru/20251011/shor-2047719733.html
https://ria.ru/20251012/moldaviya-2047779494.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Игорь Гросу
Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием

Галинский назвал реинтеграцию ПМР в Молдавию враждебным для жителей понятием

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии – это враждебное понятие для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии является вопросом времени. Он также добавил, что Кишинёв намерен добиваться сближения с Тирасполем "исключительно мирным и дипломатическим путём".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
Вчера, 13:59
"Реинтеграция для приднестровцев это чуждое, враждебное понятие, которое пытаются им навязать его воинствующие оппоненты с правого берега Днестра, те, которые в 1992 году с оружием в руках пришли на нашу землю, пытаясь поставить Приднестровье на колени, убив множество сотен мирных граждан", - сказал Галинский.
Эксперт также напомнил, что на референдуме 2006 года абсолютное большинство жителей Приднестровья высказалось за независимость республики и последующее вхождение в состав России. По его словам, согласно приднестровской Конституции, результаты референдума, для ПМР, ее граждан - высший закон, и отменить их может только новый референдум.
"Несмотря на то, что со времени боевых действий Молдовы против Приднестровья прошло уже 33 года, приднестровцы, в своей массе, при всех тяготах, искусственно создаваемых молдавскими властями проблемах, по-прежнему ориентированы на защиту своей государственности, как высшей ценности. Об этом говорят данные последних социологических исследований", - отметил Галинский.
Эксперт обратил внимание на то, что Гросу в публичных выступлениях озвучивает не свою точку зрения, а соображения своих, европейских "старших друзей".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Власти Молдавии готовы пойти на провокации против Приднестровья, заявил Шор
11 октября, 18:49
"Прогнозы Гросу о том, что рано или поздно Приднестровье неминуемо будет реинтегрировано в Молдову, или основываются на неверных данных, либо ориентируются на возможности, которые, по его мнению, могут открыться в результате нового передела мира", - добавил Галинский.
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт прокомментировал слова спикера парламента Молдавии о победе над ПМР
Вчера, 10:09
 
В миреМолдавияКишиневТираспольИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала