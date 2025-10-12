Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии – это враждебное понятие для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

Ранее председатель парламента Молдавии , лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что реинтеграция Приднестровья в состав Молдавии является вопросом времени. Он также добавил, что Кишинёв намерен добиваться сближения с Тирасполем "исключительно мирным и дипломатическим путём".

"Реинтеграция для приднестровцев это чуждое, враждебное понятие, которое пытаются им навязать его воинствующие оппоненты с правого берега Днестра , те, которые в 1992 году с оружием в руках пришли на нашу землю, пытаясь поставить Приднестровье на колени, убив множество сотен мирных граждан", - сказал Галинский.

Эксперт также напомнил, что на референдуме 2006 года абсолютное большинство жителей Приднестровья высказалось за независимость республики и последующее вхождение в состав России . По его словам, согласно приднестровской Конституции, результаты референдума, для ПМР, ее граждан - высший закон, и отменить их может только новый референдум.

"Несмотря на то, что со времени боевых действий Молдовы против Приднестровья прошло уже 33 года, приднестровцы, в своей массе, при всех тяготах, искусственно создаваемых молдавскими властями проблемах, по-прежнему ориентированы на защиту своей государственности, как высшей ценности. Об этом говорят данные последних социологических исследований", - отметил Галинский.

Эксперт обратил внимание на то, что Гросу в публичных выступлениях озвучивает не свою точку зрения, а соображения своих, европейских "старших друзей".

"Прогнозы Гросу о том, что рано или поздно Приднестровье неминуемо будет реинтегрировано в Молдову, или основываются на неверных данных, либо ориентируются на возможности, которые, по его мнению, могут открыться в результате нового передела мира", - добавил Галинский.

Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС . При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.