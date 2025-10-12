Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
13:59 12.10.2025
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
Молдавия вооружается, использует против ПМР набор диверсионных средств и готовится самостоятельно или с помощью НАТО напасть на непокорное Приднестровье, заявил РИА Новости, 12.10.2025
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Молдавия вооружается, использует против ПМР набор диверсионных средств и готовится самостоятельно или с помощью НАТО напасть на непокорное Приднестровье, заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.
Ранее председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции. Он также заявил, что Кишинёв намерен добиваться сближения с Тирасполем "исключительно мирным и дипломатическим путём".
"Заявление Гросу о том, что реинтеграция Приднестровья должна произойти мирным, дипломатическим путем, противоречит всей стратегии Молдовы на приднестровском направлении, которая усиленно вооружается, играет "мускулами", показывая, что она в любой момент готова сама или с помощью своих натовских союзников сокрушить непокоренное Приднестровье", - сказал Галинский.
Эксперт обратил внимание на то, что сегодня Молдавия использует против Приднестровья обширный набор диверсионных средств, как например, экономические санкции, ограничение международных коммуникаций, запреты на банковские операции, экспорт приднестровских товаров, автомобильные перевозки, угрозы ареста приднестровских политиков и многое другое.
"Эти действия никак нельзя назвать мирными, да они пока не носят военного характера, но это силовые меры, направленные на разрушение приднестровского социума, так сказать - "санкционная дипломатия", - отметил Галинский.
Эксперт добавил, что мирный путь - это прежде всего переговоры двух сторон, Молдавии и Приднестровья, нахождение компромисса между ними. "Однако нынешний президент Молдовы Майя Санду напрочь заблокировала переговорный процесс, делая ставку именно на силовые методы воздействия на Приднестровье", - подытожил Галинский.
Ранее власти Приднестровья заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
