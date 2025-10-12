Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о стремлении Приднестровья в ЕС

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Экс-замглавы МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников в беседе с РИА Новости назвал надуманными утверждения представителей Кишинева о якобы устремлениях приднестровцев к интеграции в ЕС.

Ранее вице-премьер-министр по реинтеграции Роман Рошка на встрече с послом Венгрии Кишиневе Шандором Сабо заявил, что якобы "значительная часть населения левобережья Днестра (Приднестровья) выражает стремление к интеграции в Евросоюз, воспринимая ее как гарантию мира, процветания и укрепления демократии".

Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии , ни в ЕС . При этом, как указывают в Тирасполе , молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.

"Команда Майи Санду (президент Молдавии) воспринимает итоги выборов как свою победу. Особенно радуются результатам, которые приписывают приднестровским избирателям – по официальным данным, почти 30% проголосовали за PAS. В Кишиневе склонны интерпретировать эти цифры как процент приднестровцев, жаждущих евроинтеграции", - сказал Шорников.

По его словам, в СМИ и среди многих экспертов как-то сразу утвердилось мнение, что официальные результаты отражают мнение общества, что эти данные якобы можно брать на веру.

Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, где имели право голосовали жители Приднестровья, оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02%. Другие оппозиционные силы получили: блок "Альтернатива" - 8,91%, "Наша партия" - 2,92%, партия "Демократия дома" - 2,36%. У правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" – 29,89% голосов. При этом из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.

"Однако как быть с сигналами в день выборов о заложенных бомбах на участках для приднестровских избирателей, а потом и с переносом участков на десятки километров от Днестра незадолго до окончания голосования? Может ли власть доказать, например, что во время временного закрытия участка или его переноса в избирательные урны не были совершены вбросы?" - отметил эксперт.

Он считает, что таких доказательств нет, а значит и нет доверия этим результатам.

"Прозрачность выборов не была обеспечена, есть масса свидетельств нарушений порядка голосования, а значит выборы были сфальсифицированы. Делать выводы о геополитических предпочтениях приднестровцев на основании фальшивых цифр, мягко говоря, неосмотрительно", - подчеркнул Шорников.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. После парламентских выборов 28 сентября партия "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемая Майей Санду, сохранила большинство (55 мест из 101) и заявила о намерении ускорить переговоры о присоединении к Евросоюзу.