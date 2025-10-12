Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о стремлении Приднестровья в ЕС - РИА Новости, 12.10.2025
13:35 12.10.2025 (обновлено: 14:11 12.10.2025)
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о стремлении Приднестровья в ЕС
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о стремлении Приднестровья в ЕС
в мире, молдавия, кишинев, днестр, майя санду, евросоюз, наша партия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Майя Санду, Евросоюз, Наша партия, Приднестровская Молдавская Республика
Эксперт прокомментировал заявления Кишинева о стремлении Приднестровья в ЕС

Шорников назвал заявления Кишинева о стремлении Приднестровья в ЕС надуманными

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Молдавии и Евросоюза
Государственные флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Экс-замглавы МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников в беседе с РИА Новости назвал надуманными утверждения представителей Кишинева о якобы устремлениях приднестровцев к интеграции в ЕС.
Ранее вице-премьер-министр по реинтеграции Роман Рошка на встрече с послом Венгрии в Кишиневе Шандором Сабо заявил, что якобы "значительная часть населения левобережья Днестра (Приднестровья) выражает стремление к интеграции в Евросоюз, воспринимая ее как гарантию мира, процветания и укрепления демократии".
Президент Румынии Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
1 октября, 13:33
Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
"Команда Майи Санду (президент Молдавии) воспринимает итоги выборов как свою победу. Особенно радуются результатам, которые приписывают приднестровским избирателям – по официальным данным, почти 30% проголосовали за PAS. В Кишиневе склонны интерпретировать эти цифры как процент приднестровцев, жаждущих евроинтеграции", - сказал Шорников.
По его словам, в СМИ и среди многих экспертов как-то сразу утвердилось мнение, что официальные результаты отражают мнение общества, что эти данные якобы можно брать на веру.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат
3 октября, 14:21
Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, где имели право голосовали жители Приднестровья, оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02%. Другие оппозиционные силы получили: блок "Альтернатива" - 8,91%, "Наша партия" - 2,92%, партия "Демократия дома" - 2,36%. У правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" – 29,89% голосов. При этом из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
"Однако как быть с сигналами в день выборов о заложенных бомбах на участках для приднестровских избирателей, а потом и с переносом участков на десятки километров от Днестра незадолго до окончания голосования? Может ли власть доказать, например, что во время временного закрытия участка или его переноса в избирательные урны не были совершены вбросы?" - отметил эксперт.
Он считает, что таких доказательств нет, а значит и нет доверия этим результатам.
"Прозрачность выборов не была обеспечена, есть масса свидетельств нарушений порядка голосования, а значит выборы были сфальсифицированы. Делать выводы о геополитических предпочтениях приднестровцев на основании фальшивых цифр, мягко говоря, неосмотрительно", - подчеркнул Шорников.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Молдавии усомнились в искренности заявлений Гросу о сближении с ПМР
11 октября, 16:44
Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. После парламентских выборов 28 сентября партия "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемая Майей Санду, сохранила большинство (55 мест из 101) и заявила о намерении ускорить переговоры о присоединении к Евросоюзу.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневДнестрМайя СандуЕвросоюзНаша партияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
