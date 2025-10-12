https://ria.ru/20251012/pozhar-2047833600.html
В итальянском монастыре произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии, сообщила пожарная служба страны. РИА Новости, 12.10.2025
В историческом монастыре Бернага в Италии произошел крупный пожар
РИМ, 12 окт - РИА Новости. Крупный пожар произошел в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии, сообщила пожарная служба страны.
"С прошлого вечера пожарные работают над тушением пожара в монастыре Бернага в Валлетте-Брианце. Пламя взято под контроль, в пострадавшем районе ведутся масштабные работы по ликвидации последствий", говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в субботу и охватил все здание, согласно ночным снимкам пожарной службы.
Как передает новостной телеканал Rainews24, в монастыре в момент пожара находилась 21 насельница. Они смотрели по телевизору службу папы Римского Льва XIV. Все они эвакуированы и не пострадали.
Основанный в 1628 году монастырь в Ла-Валлетта-Брианца недалеко от Милана
был местом, где "святой-миллениал" Карло Акутис, недавно причисленный к лику святых, принял первое причастие.