Рейтинг@Mail.ru
В итальянском монастыре произошел крупный пожар - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:38 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pozhar-2047833600.html
В итальянском монастыре произошел крупный пожар
В итальянском монастыре произошел крупный пожар - РИА Новости, 12.10.2025
В итальянском монастыре произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии, сообщила пожарная служба страны. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T18:38:00+03:00
2025-10-12T18:38:00+03:00
религия
в мире
ломбардия
италия
милан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047833184_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_72fa6bf243a1c7f2259c18f6145a262c.jpg
https://ria.ru/20251010/pozhar-2047586937.html
ломбардия
италия
милан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047833184_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_112dc6548fe802bdb3f6dc66180d7002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ломбардия, италия, милан
Религия, В мире, Ломбардия, Италия, Милан
В итальянском монастыре произошел крупный пожар

В историческом монастыре Бернага в Италии произошел крупный пожар

© Фото : Vigili del FuocoЛиквидация пожара в в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии
Ликвидация пожара в в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : Vigili del Fuoco
Ликвидация пожара в в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 12 окт - РИА Новости. Крупный пожар произошел в историческом монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии, сообщила пожарная служба страны.
"С прошлого вечера пожарные работают над тушением пожара в монастыре Бернага в Валлетте-Брианце. Пламя взято под контроль, в пострадавшем районе ведутся масштабные работы по ликвидации последствий", говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в субботу и охватил все здание, согласно ночным снимкам пожарной службы.
Как передает новостной телеканал Rainews24, в монастыре в момент пожара находилась 21 насельница. Они смотрели по телевизору службу папы Римского Льва XIV. Все они эвакуированы и не пострадали.
Основанный в 1628 году монастырь в Ла-Валлетта-Брианца недалеко от Милана был местом, где "святой-миллениал" Карло Акутис, недавно причисленный к лику святых, принял первое причастие.
Место пожара в часовне Трифона Вятского под Пермью - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Пермской епархии предположили, почему сгорела часовня Трифона Вятского
10 октября, 18:00
 
РелигияВ миреЛомбардияИталияМилан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала