Дмитриев прокомментировал назначение нового посла США в Индии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новый посол США в Индии Серхио Гор хорошо известен укреплением отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, отметил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп номинировал Гора на должность посла США в Индии в августе, а 7 октября его утвердил сенат. В воскресенье, 12 октября, Трамп сообщил об окончательном переходе Гора на новую должность.

"Серхио Гор хорошо известен укреплением отношений между США и Индией", - написал Дмитриев в соцсети Х.

В начале этого года Индия и США поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.

При этом в конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона . Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели , что пошлины будут ограничены на уровне 15%.

В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.

Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.