Дмитриев прокомментировал назначение нового посла США в Индии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Новый посол США в Индии Серхио Гор хорошо известен укреплением отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, отметил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп номинировал Гора на должность посла США в Индии в августе, а 7 октября его утвердил сенат. В воскресенье, 12 октября, Трамп сообщил об окончательном переходе Гора на новую должность.
Восток всерьез задумался об упадке Запада
Вчера, 08:00
"Серхио Гор хорошо известен укреплением отношений между США и Индией", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В начале этого года Индия и США поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.
При этом в конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
США перекрыли главные товарные маршруты России и Китая
26 сентября, 08:00