МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Война с Россией не отвечает интересам поляков, пишет Myśl Polska.
"На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужна война с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!" — говорится в публикации.
"На волне растущих опасений по поводу последствий польской политики нашим ведущим политикам стоит задать фундаментальный вопрос: зачем нам нужна война с Россией? Ведь настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!" — говорится в публикации.
В статье отмечается, что задача президента Польши и правительства — избегать провокаций, а не создавать их.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".