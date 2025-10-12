В Красноярском крае завершили активные поиски пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Активные поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае завершены, будут отрабатываться точечные задачи аттестованными спасателями и профессионалами, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В пресс-службе "ЛизаАлерт" также отмечают, что также сворачивается штаб на месте поиска. Вместо этого сформированные поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу.