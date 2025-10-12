Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае завершили активные поиски пропавшей семьи
12:46 12.10.2025 (обновлено: 15:14 12.10.2025)
В Красноярском крае завершили активные поиски пропавшей семьи
В Красноярском крае завершили активные поиски пропавшей семьи - РИА Новости, 12.10.2025
В Красноярском крае завершили активные поиски пропавшей семьи
Активные поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае завершены, будут отрабатываться точечные задачи аттестованными спасателями и профессионалами,... РИА Новости, 12.10.2025
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Активные поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае завершены, будут отрабатываться точечные задачи аттестованными спасателями и профессионалами, сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"С сегодняшнего вечера, вечера 12 октября, активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба завершаются. Но сам поиск не остановлен. Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора", — говорится в сообщении.
В пресс-службе "ЛизаАлерт" также отмечают, что также сворачивается штаб на месте поиска. Вместо этого сформированные поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу.
Региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда также поблагодарило всех, кто принимал участие в поисках и помогал в обеспечении всем необходимым команды поисковиков, распространял информацию.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых и ребенок с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУ СК России.
В четверг региональный главк СК России сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. Сигнал, который исходил еще 28 сентября, был установлен, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получили травмы.
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
