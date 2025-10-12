Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, местами вероятен дождь с мокрым снегом, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В первый день недели на Москву обрушится центр циклона. Будет пасмурно и очень дождливо - выпадет до 17-22 миллиметров, местами до 22-27 миллиметров (около трети месячной нормы) при норме всего октября 70 миллиметров. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)", - сказал Тишковец

Он отметил, что ночью похолодает до плюс трех - плюс пяти, днем плюс четыре - плюс шесть градусов.