Москвичам рассказали о погоде в понедельник
12.10.2025
2025-10-12T09:38:00+03:00
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, местами вероятен дождь с мокрым снегом, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первый день недели на Москву
обрушится центр циклона. Будет пасмурно и очень дождливо - выпадет до 17-22 миллиметров, местами до 22-27 миллиметров (около трети месячной нормы) при норме всего октября 70 миллиметров. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)", - сказал Тишковец
.
Он отметил, что ночью похолодает до плюс трех - плюс пяти, днем плюс четыре - плюс шесть градусов.
"Вся неделя будет по-октябрьски холодная и ненастная. В небе появятся мокрые "белые мухи". Одевайтесь тепло и не забывайте зонты", - добавил синоптик.