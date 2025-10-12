Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.10.2025
09:38 12.10.2025 (обновлено: 09:39 12.10.2025)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, местами вероятен дождь с мокрым снегом, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра
евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, местами вероятен дождь с мокрым снегом, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В первый день недели на Москву обрушится центр циклона. Будет пасмурно и очень дождливо - выпадет до 17-22 миллиметров, местами до 22-27 миллиметров (около трети месячной нормы) при норме всего октября 70 миллиметров. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)", - сказал Тишковец.
Он отметил, что ночью похолодает до плюс трех - плюс пяти, днем плюс четыре - плюс шесть градусов.
"Вся неделя будет по-октябрьски холодная и ненастная. В небе появятся мокрые "белые мухи". Одевайтесь тепло и не забывайте зонты", - добавил синоптик.
