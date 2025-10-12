https://ria.ru/20251012/podmoskove-2047751370.html
Пожизненно осужденный попросил перевести его в колонию ближе к родным
Пожизненно осужденный попросил перевести его в колонию ближе к родным - РИА Новости, 12.10.2025
Пожизненно осужденный попросил перевести его в колонию ближе к родным
Пожизненно осужденный в Подмосковье за убийство четырех человек, среди которых был 12-летний мальчик, Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T03:03:00+03:00
2025-10-12T03:03:00+03:00
2025-10-12T03:03:00+03:00
происшествия
россия
вологодская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_0:181:2914:1820_1920x0_80_0_0_79d69ba8806d6e3edcbebe03126d3386.jpg
https://ria.ru/20250602/perevod-2020365553.html
https://ria.ru/20250817/advokat-2035856564.html
россия
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_124:0:2791:2000_1920x0_80_0_0_f77bb088a39cb54534afa2a431118f2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вологодская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский областной суд
Происшествия, Россия, Вологодская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский областной суд
Пожизненно осужденный попросил перевести его в колонию ближе к родным
Осужденный за убийство четырех человек просил перевода в колонию ближе к родным
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный в Подмосковье за убийство четырех человек, среди которых был 12-летний мальчик, Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора попросил суд перевести его в колонию, расположенную ближе к месту жительства родных, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в 2006 году Московский областной суд
на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фролкина к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Его признали виновным в совершении четырех умышленных убийств, среди жертв был 12-летний мальчик, сообщается в материалах.
Фролкин почти 20 лет содержится в мужской исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Полярная сова" (ФКУ ИК-18 УФСИН России
по ЯНАО), следует из материалов. В 2025 году он решил обратиться к ФСИН
с просьбой о переводе в колонию в Вологодской области
, где проживают его родственники, так как из-за расположения нынешней ИК он не может в полной мере реализовать своё право на свидания.
ФСИН отказалась удовлетворять просьбу Фролкина, после чего он обратился в суд, но и тот усмотрел, что оснований для перевода мужчины нет, подчеркивается в материалах.
"Удалённость ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО от места проживания близких родственников осуждённого не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьёй, так как судом установлено, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок", - указал суд.
Решение суда в ЯНАО, отклонившего иск Фролкина, вступило в силу в конце сентября, заключается в материалах.