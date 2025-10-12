Пожизненно осужденный попросил перевести его в колонию ближе к родным

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный в Подмосковье за убийство четырех человек, среди которых был 12-летний мальчик, Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора попросил суд перевести его в колонию, расположенную ближе к месту жительства родных, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в 2006 году Московский областной суд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фролкина к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Его признали виновным в совершении четырех умышленных убийств, среди жертв был 12-летний мальчик, сообщается в материалах.

Фролкин почти 20 лет содержится в мужской исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Полярная сова" (ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО), следует из материалов. В 2025 году он решил обратиться к ФСИН с просьбой о переводе в колонию в Вологодской области , где проживают его родственники, так как из-за расположения нынешней ИК он не может в полной мере реализовать своё право на свидания.

ФСИН отказалась удовлетворять просьбу Фролкина, после чего он обратился в суд, но и тот усмотрел, что оснований для перевода мужчины нет, подчеркивается в материалах.

"Удалённость ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО от места проживания близких родственников осуждённого не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьёй, так как судом установлено, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок", - указал суд.