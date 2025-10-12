Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/po-2047790849.html
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах - РИА Новости, 12.10.2025
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах
Появилось новое вредоносное программное обеспечение, которое маскируется под популярные приложения и после активации получает доступ к SMS, предупреждает... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:03:00+03:00
2025-10-12T12:03:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg
https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047460742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_346:0:5086:3555_1920x0_80_0_0_d7cd4e709bf78d3b66a1dd11a8e539ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах

МВД: вредоносное ПО ClayRat распространяется через поддельные Telegram-каналы

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Появилось новое вредоносное программное обеспечение, которое маскируется под популярные приложения и после активации получает доступ к SMS, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«

"Эксперты фиксируют быстро эволюционирующую версию шпионского вредоносного программного обеспечения ClayRat, распространяемую через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным полиции, маскируясь под популярные приложения, такие как WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube, вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и, по данным ведомства, возможно, к камерам.
"ClayRat не просто следит - он распространяет себя. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый заражённый телефон в точку распространения. Чтобы обезопасить себя скачивайте приложения только из проверенных источников", - добавили в управлении.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россиян предупредили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты
10 октября, 10:49
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала