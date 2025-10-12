https://ria.ru/20251012/po-2047790849.html
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах
Россиян предупредили о вредоносном ПО, распространяемом в Telegram-каналах
МВД: вредоносное ПО ClayRat распространяется через поддельные Telegram-каналы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Появилось новое вредоносное программное обеспечение, которое маскируется под популярные приложения и после активации получает доступ к SMS, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эксперты фиксируют быстро эволюционирующую версию шпионского вредоносного программного обеспечения ClayRat, распространяемую через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным полиции, маскируясь под популярные приложения, такие как WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube, вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и, по данным ведомства, возможно, к камерам.
"ClayRat не просто следит - он распространяет себя. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый заражённый телефон в точку распространения. Чтобы обезопасить себя скачивайте приложения только из проверенных источников", - добавили в управлении.