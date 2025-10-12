Трансляцию освобождения заложников будут вести с площади в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Израильская общественная организация Форум семей заложников проинформировала в воскресенье, что, начиная с полуночи, так называя "площадь заложников" в центре Тель-Авива будет открыта для широкой публики, там можно будет увидеть прямую трансляцию освобождения похищенных из сектора Газа.

"С полуночи площадь заложников будет открыта для публики, где будет вестись прямая трансляция освобождения заложников. На площади будет вестись непрерывная трансляция их возвращения, и все желающие смогут стать свидетелями этих исторических и глубоко трогательных моментов", - сообщила организация, которая занимается сопровождением и поддержкой семей израильских заложников уже два года.