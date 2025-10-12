Рейтинг@Mail.ru
Трансляцию освобождения заложников будут вести с площади в Тель-Авиве - РИА Новости, 12.10.2025
16:21 12.10.2025
Трансляцию освобождения заложников будут вести с площади в Тель-Авиве
Израильская общественная организация Форум семей заложников проинформировала в воскресенье, что, начиная с полуночи, так называя "площадь заложников" в центре... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
тель-авив
израиль
Трансляцию освобождения заложников будут вести с площади в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Израильская общественная организация Форум семей заложников проинформировала в воскресенье, что, начиная с полуночи, так называя "площадь заложников" в центре Тель-Авива будет открыта для широкой публики, там можно будет увидеть прямую трансляцию освобождения похищенных из сектора Газа.
"С полуночи площадь заложников будет открыта для публики, где будет вестись прямая трансляция освобождения заложников. На площади будет вестись непрерывная трансляция их возвращения, и все желающие смогут стать свидетелями этих исторических и глубоко трогательных моментов", - сообщила организация, которая занимается сопровождением и поддержкой семей израильских заложников уже два года.
Ранее в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов незамедлительно принять всех заложников, которые должны быть освобождены палестинскими радикалами из Газы в рамках мирного плана Дональда Трампа.
Представитель израильского кабинета министров Шош Бедросиан ранее заявила журналистам, что освобождение израильских заложников из Газы ожидается в понедельник утром.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ЦАХАЛ намерена уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников
