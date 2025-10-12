https://ria.ru/20251012/peskov-2047794485.html
Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались
Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались - РИА Новости, 12.10.2025
Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались
Контакты России и Азербайджана полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, они продолжались, в том числе по линии администрации,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:38:00+03:00
2025-10-12T12:38:00+03:00
2025-10-12T12:45:00+03:00
азербайджан
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251009/putin-2047322634.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Азербайджан, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков: контакты России и Азербайджана полностью не прерывались
Песков высказался о контактах России и Азербайджана. Подробности