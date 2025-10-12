Рейтинг@Mail.ru
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 12.10.2025 (обновлено: 12:00 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/peskov-2047788796.html
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk - РИА Новости, 12.10.2025
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk
Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:47:00+03:00
2025-10-12T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
https://ria.ru/20251012/peskov-2047789857.html
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk

Песков: Кремль тщательно фиксирует заявления о Tomahawk

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Заявлений, действительно, звучит много, с ними еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления о Tomahawk в США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Песков ответил на вопрос о напряженности в связи с украинским конфликтом
Вчера, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСШАДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала