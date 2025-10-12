https://ria.ru/20251012/peskov-2047788796.html
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk
В Кремле высказались о заявлениях про Tomahawk
Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2025
Песков: Кремль тщательно фиксирует заявления о Tomahawk