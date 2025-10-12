Рейтинг@Mail.ru
Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы" - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 12.10.2025 (обновлено: 12:42 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/peskov--2047792244.html
Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы"
Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы" - РИА Новости, 12.10.2025
Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы"
Представитель Кремля Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы". РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:16:00+03:00
2025-10-12T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
павел зарубин
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251011/tramp-2047712069.html
https://ria.ru/20251008/tomagavk-2047091215.html
https://ria.ru/20251008/tomagavk-2047165376.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, сша, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, США, Дональд Трамп, В мире
Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы"

Песков напомнил о возможностях Киева для создания грязной бомбы. Главное

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы".
"Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую "грязную бомбу". И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.
Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп обсудил с Зеленским возможные поставки Tomahawk, сообщили СМИ
11 октября, 17:21

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда он разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Песков отметил, что Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву Tomahawk, эта тема вызывает крайнюю обеспокоенность.
Пресс-секретарь президента добавил, что речь идет о серьезном оружии, но оно не может изменить положение дел на фронте.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
8 октября, 16:20

Ситуация с Tomahawk

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Издание Responsible Statecraft писало, что ВСУ не имеют возможности запускать Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины
8 октября, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала