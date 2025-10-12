Песков напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы".

"Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую "грязную бомбу". И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда он разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Песков отметил, что Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву Tomahawk, эта тема вызывает крайнюю обеспокоенность.

Пресс-секретарь президента добавил, что речь идет о серьезном оружии, но оно не может изменить положение дел на фронте.

Ситуация с Tomahawk





В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.