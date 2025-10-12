Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.