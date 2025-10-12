Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 12.10.2025 (обновлено: 12:22 12.10.2025)
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.10.2025
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Российская сторона продолжает говорить, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Однако, как отметил Песков, европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп стоит на распутье, которое определит судьбу мира
9 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
