Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
12.10.2025
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:54:00+03:00
2025-10-12T11:54:00+03:00
2025-10-12T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
Россия готова к мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона продолжает говорить, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп
все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков
журналисту "России 1" Павлу Зарубину
Однако, как отметил Песков, европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.