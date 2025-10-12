В столкновениях на границе с Афганистаном погибли 23 пакистанских военных

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Не менее 23 военнослужащих Пакистана погибли в ходе столкновений с афганскими военными и боевиками группировки "Фитна аль-Хаваридж", сообщили межведомственная служба по связям с общественностью армии Пакистана.

"Фитна-аль-Хаваридж" - это термин, используемый Исламабадом для обозначения террористов из запрещенного движения "Техрик-и-Талибан Пакистан".

"В ходе столкновения 23 пакистанских солдата приняли мученическую смерть, а 29 получили ранения", - сообщил представитель армии, подчеркнув, что для защиты гражданского населения в ходе продолжающихся контропераций были приняты "особые меры".

Он подчеркнул, что Пакистан продолжит наносить удары до тех пор, пока все укрытия террористов на афганской земле не будут уничтожены.

"Согласно достоверным данным разведки и оценке ущерба, более 200 боевиков Талибана и связанных с ним террористов были нейтрализованы, в то время как число раненых значительно больше", - сообщили в пресс-службе армии

По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, наступление противника было направлено на дестабилизацию региона и распространение терроризма в приграничных районах. Представитель армии заявил, что попытка спровоцировать беспорядки в регионе была осуществлена "в сговоре с режимом Талибана и Индией". Он также назвал момент атаки, совпавший с визитом министра иностранных дел Афганистана Индию , "провокационным и представляющим угрозу региональному миру".

Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда (непризнанная Афганистаном граница с Пакистаном) . Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.

В свою очередь интернет-портал Pakistan Observer со ссылкой на источники в органах безопасности заявил, что пакистанские военные в ходе ночных боестолкновений вдоль всей линии Дюранда захватили 19 блокпостов талибов. По данным издания, нападения афганских военных были направлены на содействие переброске на территорию боевиков, идентифицированных как "хаваридж" (вероотступники - ред.), через границу в Пакистан. В ответ пакистанские силы нанесли удары по лагерям Дуран Мела и Туркманзай.