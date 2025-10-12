Рейтинг@Mail.ru
14:33 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047809917.html
Пакистан призвал афганские власти принять меры против террористов
в мире
пакистан
афганистан
исламабад
талибан
пакистан
афганистан
исламабад
в мире, пакистан, афганистан, исламабад, талибан
В мире, Пакистан, Афганистан, Исламабад, Талибан
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Пакистан ожидает от властей Афганистана принятия конкретных мер против террористов, заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Исхак Дар.
"Мы глубоко обеспокоены развитием событий на пакистано-афганской границе. Неспровоцированные обстрелы и рейды вдоль пакистано-афганской границы со стороны правительства Талибана являются серьёзной провокацией. Соответствующий ответ Пакистана и удары направлены против инфраструктуры Талибана и направлены на нейтрализацию террористических элементов "Фитна-аль-Хаваридж" и "Фитна-аль-Хиндустан", действующих с территории Афганистана", - заявил министр в соцсети X.
Пресс-секретарь лидера Афганистана обвинил пакистанскую армию в заговоре
Вчера, 14:14
"Фитна-аль-Хаваридж" - это термин, используемый Исламабадом для обозначения террористов из запрещенного движения "Техрик-и-Талибан Пакистан", а "Фитна-аль-Хиндустан" - это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористических организаций в Белуджистане.
Глава МИД отметил, что принятые Пакистаном "оборонительные меры не направлены против миролюбивого гражданского населения Афганистана".
"В отличие от сил Талибана, мы проявляем крайнюю осторожность в наших оборонительных мерах, чтобы избежать гибели мирных жителей. Мы ожидаем, что правительство Талибана примет конкретные меры против террористических элементов и их исполнителей, стремящихся подорвать пакистано-афганские отношения", - заявил министр.
Он добавил, что Пакистан примет все возможные меры для защиты своей территории, суверенитета и своего народа.
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters
Вчера, 13:53
Как передавало агентство Рейтер ранее, глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что ситуация на границе с Пакистаном на текущий момент нормальная, и подчеркнул, что Кабул хотел бы построить хорошие отношения с Исламабадом.
Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда (непризнанная Афганистаном граница с Пакистаном) . Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
В свою очередь интернет-портал Pakistan Observer со ссылкой на источники в органах безопасности заявил, что пакистанские военные в ходе ночных боестолкновений вдоль всей линии Дюранда захватили 19 блокпостов талибов. По данным издания, нападения афганских военных были направлены на содействие переброске на территорию боевиков, идентифицированных как "хаваридж" (вероотступники - ред.), через границу в Пакистан. В ответ пакистанские силы нанесли удары по лагерям Дуран Мела и Туркманзай.
По данным источников в органах безопасности, пакистанские военные успешно рассеяли боевые формирования внутри Афганистана, нанеся удары по многочисленным позициям, где укрывались элементы террористических организаций ИГ* и "Фитна аль-Хаваридж".
* Запрещенная в России террористическая организация
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*
Вчера, 11:03
 
