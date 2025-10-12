Пакистан призвал афганские власти принять меры против террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Пакистан ожидает от властей Афганистана принятия конкретных мер против террористов, заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Исхак Дар.

"Мы глубоко обеспокоены развитием событий на пакистано-афганской границе. Неспровоцированные обстрелы и рейды вдоль пакистано-афганской границы со стороны правительства Талибана являются серьёзной провокацией. Соответствующий ответ Пакистана и удары направлены против инфраструктуры Талибана и направлены на нейтрализацию террористических элементов "Фитна-аль-Хаваридж" и "Фитна-аль-Хиндустан", действующих с территории Афганистана", - заявил министр в соцсети X.

"Фитна-аль-Хаваридж" - это термин, используемый Исламабадом для обозначения террористов из запрещенного движения "Техрик-и-Талибан Пакистан", а "Фитна-аль-Хиндустан" - это термин, используемый Пакистаном для обозначения террористических организаций в Белуджистане

Глава МИД отметил, что принятые Пакистаном "оборонительные меры не направлены против миролюбивого гражданского населения Афганистана".

"В отличие от сил Талибана, мы проявляем крайнюю осторожность в наших оборонительных мерах, чтобы избежать гибели мирных жителей. Мы ожидаем, что правительство Талибана примет конкретные меры против террористических элементов и их исполнителей, стремящихся подорвать пакистано-афганские отношения", - заявил министр.

Он добавил, что Пакистан примет все возможные меры для защиты своей территории, суверенитета и своего народа.

Как передавало агентство Рейтер ранее, глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что ситуация на границе с Пакистаном на текущий момент нормальная, и подчеркнул, что Кабул хотел бы построить хорошие отношения с Исламабадом.

Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда (непризнанная Афганистаном граница с Пакистаном) . Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.

В свою очередь интернет-портал Pakistan Observer со ссылкой на источники в органах безопасности заявил, что пакистанские военные в ходе ночных боестолкновений вдоль всей линии Дюранда захватили 19 блокпостов талибов. По данным издания, нападения афганских военных были направлены на содействие переброске на территорию боевиков, идентифицированных как "хаваридж" (вероотступники - ред.), через границу в Пакистан. В ответ пакистанские силы нанесли удары по лагерям Дуран Мела и Туркманзай.

По данным источников в органах безопасности, пакистанские военные успешно рассеяли боевые формирования внутри Афганистана, нанеся удары по многочисленным позициям, где укрывались элементы террористических организаций ИГ* и "Фитна аль-Хаваридж".