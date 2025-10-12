Рейтинг@Mail.ru
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047803102.html
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters - РИА Новости, 12.10.2025
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters
Пакистан в воскресенье закрыл пограничные переходы с Афганистаном после произошедших ночью столкновений между силами безопасности двух стран, сообщило агентство РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T13:53:00+03:00
2025-10-12T13:53:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971312574_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_56a95d64bcf55fd072a93044d223447d.jpg
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047785006.html
https://ria.ru/20251012/afganistan-2047784406.html
пакистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971312574_0:0:747:561_1920x0_80_0_0_764e9defb7562ff3efab35952952e497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан
В мире, Пакистан, Афганистан
Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters

Reuters: Пакистан закрыл погранпереходы с Афганистаном после столкновений

© Кадр видео из соцсетейМежду силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы
Между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Между силами Афганистана и Пакистана начались бои в районе границы
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Пакистан в воскресенье закрыл пограничные переходы с Афганистаном после произошедших ночью столкновений между силами безопасности двух стран, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Два основных пограничных перехода Пакистана с Афганистаном — Торкхам и Чаман — были закрыты в воскресенье, как и по меньшей мере три более мелких перехода в Харлачи, Ангур-Адде и Гулам-Хане", - сообщило агентство со ссылкой на неназванных чиновников.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*
Вчера, 11:03
Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
В свою очередь интернет-портал Pakistan Observer со ссылкой на источники в органах безопасности заявил, что пакистанские военные в ходе ночных боестолкновений вдоль всей линии Дюранда (непризнанная Афганистаном граница с Пакистаном) захватили 19 блокпостов талибов. По данным издания, нападения афганских военных были направлены на содействие переброске на территорию боевиков, идентифицированных как "хаваридж" (вероотступники - ред.), через границу в Пакистан. В ответ пакистанские силы нанесли удары по лагерям Дуран Мела и Туркманзай.
По данным источников в органах безопасности, пакистанские военные успешно рассеяли боевые формирования внутри Афганистана, нанеся удары по многочисленным позициям, где укрывались элементы организаций ИГ* и "Фитна аль-Хаваридж".
* Террористическая организация, запрещенная в России
Афганские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
Вчера, 10:55
 
В миреПакистанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала