Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Пакистан в воскресенье закрыл пограничные переходы с Афганистаном после произошедших ночью столкновений между силами безопасности двух стран, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Два основных пограничных перехода Пакистана с Афганистаном — Торкхам и Чаман — были закрыты в воскресенье, как и по меньшей мере три более мелких перехода в Харлачи, Ангур-Адде и Гулам-Хане", - сообщило агентство со ссылкой на неназванных чиновников.
Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.
В свою очередь интернет-портал Pakistan Observer со ссылкой на источники в органах безопасности заявил, что пакистанские военные в ходе ночных боестолкновений вдоль всей линии Дюранда (непризнанная Афганистаном граница с Пакистаном) захватили 19 блокпостов талибов. По данным издания, нападения афганских военных были направлены на содействие переброске на территорию боевиков, идентифицированных как "хаваридж" (вероотступники - ред.), через границу в Пакистан. В ответ пакистанские силы нанесли удары по лагерям Дуран Мела и Туркманзай.
По данным источников в органах безопасности, пакистанские военные успешно рассеяли боевые формирования внутри Афганистана, нанеся удары по многочисленным позициям, где укрывались элементы организаций ИГ* и "Фитна аль-Хаваридж".
* Террористическая организация, запрещенная в России