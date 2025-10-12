Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном, пишет Reuters

Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана.

В свою очередь интернет-портал Pakistan Observer со ссылкой на источники в органах безопасности заявил, что пакистанские военные в ходе ночных боестолкновений вдоль всей линии Дюранда (непризнанная Афганистаном граница с Пакистаном) захватили 19 блокпостов талибов. По данным издания, нападения афганских военных были направлены на содействие переброске на территорию боевиков, идентифицированных как "хаваридж" (вероотступники - ред.), через границу в Пакистан. В ответ пакистанские силы нанесли удары по лагерям Дуран Мела и Туркманзай.