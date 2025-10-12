Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан "закрывает глаза" на присутствие в регионе террористов ИГ*.

Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана

"Пакистан закрывает глаза на присутствие ИГ* в регионе. Афганистан имеет право защищать свое воздушное пространство и территориальную целостность и не оставит без ответа ни одно нападение", - заявил Моджахед в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле , его слова приводит новостной портал Tolo news

По словам пресс-секретаря афганского лидера, правительство талибов очистило свою землю от боевиков " Исламского государства "*, но после этого "там, в Пахтунхве (провинция Пакистана Хайбер-Пахтунхва - ред.), были созданы новые центры ИГ*". Он также заявил, что в эти центры "новые люди были перевезены из аэропортов Карачи Исламабада для прохождения там обучения".

По его словам, атаки в Афганистане планируются из этих центров, имеются документы и записи, подтверждающие это.

По мнению Моджахеда, Пакистан должен выдворить со своей территории ключевых членов "Исламского государства"*, которые там скрываются, или передать их афганским властям. Моджахед отметил, что группировка ИГ* представляет угрозу для многих стран мира, особенно для Афганистана.

"Афганцы имеют право защищать свою землю и делают это с присущей им отвагой. Любой, кто вторгнется на нашу землю или нарушит наше воздушное пространство, столкнется с жестким ответом", - подчеркнул пресс-секретарь, комментируя субботние боестолкновения на афганско-пакистанской границе и авианалет на пакистанский город Лахор

По словам Моджахеда, "ситуация на всех официальных границах и условных линиях (имеется в виду линия Дюранда, служащая границей с Пакистаном - ред.) Афганистана находится под полным контролем, и незаконная трансграничная деятельность там предотвращается".

Политик добавил, что за последние восемь месяцев на территории Афганистана не произошло никаких значительных политических событий, связанных с безопасностью, а все виновные в каких-либо крупных или мелких нападениях, которые были организованы и осуществлены из подрывных центров в соседних с Афганистаном государствах, были арестованы или уничтожены.