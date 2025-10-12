Рейтинг@Mail.ru
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ* - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047785006.html
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ* - РИА Новости, 12.10.2025
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан "закрывает глаза" на присутствие в регионе террористов ИГ*. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:03:00+03:00
2025-10-12T11:03:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
россия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047757223.html
https://ria.ru/20251012/afganistan-2047784406.html
афганистан
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
2025-10-12T11:03
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, россия, исламское государство*
В мире, Афганистан, Пакистан, Россия, Исламское государство*
Кабул обвинил Исламабад в содействии террористам ИГ*

Моджахед: Пакистан закрывает глаза на присутствие террористов ИГ в регионе

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан "закрывает глаза" на присутствие в регионе террористов ИГ*.
Портал Tolo news вечером в субботу сообщал, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании "операции возмездия" против Пакистана
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
Вчера, 05:07
"Пакистан закрывает глаза на присутствие ИГ* в регионе. Афганистан имеет право защищать свое воздушное пространство и территориальную целостность и не оставит без ответа ни одно нападение", - заявил Моджахед в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле, его слова приводит новостной портал Tolo news.
По словам пресс-секретаря афганского лидера, правительство талибов очистило свою землю от боевиков "Исламского государства"*, но после этого "там, в Пахтунхве (провинция Пакистана Хайбер-Пахтунхва - ред.), были созданы новые центры ИГ*". Он также заявил, что в эти центры "новые люди были перевезены из аэропортов Карачи и Исламабада для прохождения там обучения".
По его словам, атаки в Афганистане планируются из этих центров, имеются документы и записи, подтверждающие это.
По мнению Моджахеда, Пакистан должен выдворить со своей территории ключевых членов "Исламского государства"*, которые там скрываются, или передать их афганским властям. Моджахед отметил, что группировка ИГ* представляет угрозу для многих стран мира, особенно для Афганистана.
"Афганцы имеют право защищать свою землю и делают это с присущей им отвагой. Любой, кто вторгнется на нашу землю или нарушит наше воздушное пространство, столкнется с жестким ответом", - подчеркнул пресс-секретарь, комментируя субботние боестолкновения на афганско-пакистанской границе и авианалет на пакистанский город Лахор.
По словам Моджахеда, "ситуация на всех официальных границах и условных линиях (имеется в виду линия Дюранда, служащая границей с Пакистаном - ред.) Афганистана находится под полным контролем, и незаконная трансграничная деятельность там предотвращается".
Политик добавил, что за последние восемь месяцев на территории Афганистана не произошло никаких значительных политических событий, связанных с безопасностью, а все виновные в каких-либо крупных или мелких нападениях, которые были организованы и осуществлены из подрывных центров в соседних с Афганистаном государствах, были арестованы или уничтожены.
* Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"
Афганские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
Вчера, 10:55
 
В миреАфганистанПакистанРоссияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала