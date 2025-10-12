Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ

По данным СМИ, в четверг дрон атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники. Также ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.