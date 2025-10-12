Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пакистан захватил почти двадцать афганских пограничных пунктов в результате столкновений военных из двух стран, передает Geo.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", — сообщил телеканал со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По его данным, Афганистан якобы использовал их для атак на соседнее государство.
Обострение на границе
В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана. Кабул раскритиковал атаки Исламабада, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
По данным СМИ, в четверг дрон атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники. Также ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Талибы сообщили, что ударили по целям, которые использовались для запуска беспилотников, нарушения воздушного пространства Афганистана и нападений на гражданских лиц. Утверждается, что атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* в Пакистане.
Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
По данным телеканала Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, двое получили ранения. В районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.