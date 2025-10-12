Рейтинг@Mail.ru
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 12.10.2025 (обновлено: 08:31 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047768248.html
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
Пакистан захватил почти двадцать афганских пограничных пунктов в результате столкновений военных из двух стран, передает Geo. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T05:07:00+03:00
2025-10-12T08:31:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
исламское государство*
кабул (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104751/97/1047519706_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_5599502f0061503617a560a82179eb34.jpg
https://ria.ru/20250921/afganistan-2043360718.html
https://ria.ru/20250315/afganistan-2005203237.html
пакистан
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
2025-10-12T05:07
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104751/97/1047519706_140:0:1860:1290_1920x0_80_0_0_dc70e2457e133e7b97c558b361cd6fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, исламское государство*, кабул (город)
В мире, Пакистан, Афганистан, Исламское государство*, Кабул (город)

Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ

© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пакистан захватил почти двадцать афганских пограничных пунктов в результате столкновений военных из двух стран, передает Geo.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", — сообщил телеканал со ссылкой на источники в сфере безопасности.
Кабул - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Афганистан ответил на угрозы со стороны США
21 сентября, 16:40
По его данным, Афганистан якобы использовал их для атак на соседнее государство.

Обострение на границе

В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана. Кабул раскритиковал атаки Исламабада, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.

По данным СМИ, в четверг дрон атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники. Также ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.

Талибы сообщили, что ударили по целям, которые использовались для запуска беспилотников, нарушения воздушного пространства Афганистана и нападений на гражданских лиц. Утверждается, что атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* в Пакистане.
Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
По данным телеканала Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, двое получили ранения. В районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Экс-замминистра обороны Афганистана высказался про альтернативу талибам
15 марта, 16:16
 
В миреПакистанАфганистанИсламское государство*Кабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала