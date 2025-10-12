Рейтинг@Mail.ru
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
05:07 12.10.2025 (обновлено: 05:28 12.10.2025)
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между военными из двух стран, передает телеканал Geo со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.10.2025
2025
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ

Geo: Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы

Пакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между военными из двух стран, передает телеканал Geo со ссылкой на источники в сфере безопасности.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", — говорится в сообщении.
По его данным, Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.

Обострение на границе

В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.

По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.

Талибы сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Утверждается также, что целями ударов стали и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.
Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.
Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
