Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между военными из двух стран, передает телеканал Geo со ссылкой на источники в сфере безопасности.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", — говорится в сообщении.
По его данным, Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.
Обострение на границе
В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.
По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Талибы сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Утверждается также, что целями ударов стали и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.
Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.
Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.