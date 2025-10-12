Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве освободили площадку для жилья по реновации - РИА Новости, 12.10.2025
10:02 12.10.2025
Овчинский: в Москве освободили площадку для жилья по реновации
Овчинский: в Москве освободили площадку для жилья по реновации
Овчинский: в Москве освободили площадку для жилья по реновации

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Площадку для строительства жилья по реновации освободили в Красносельском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В рамках программы реновации в районе Красносельский снесли три старых дома. Площадку для возведения нового жилого комплекса сформировали на месте сноса дома по адресу: улица Гаврикова, дом 3/1. Общая площадь квартир в новостройке составит почти 10,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем примерно 380 москвичей. Придомовую территорию комплекса благоустроят", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что первые этажи ЖК будут нежилыми, здесь появятся магазины, салоны, аптеки и другие социально-бытовые объекты. Это позволит создать новые рабочие места в городе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Овчинский: лекция ко Всемирной неделе космоса пройдет в "Макете Москвы"
8 октября, 09:03
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
