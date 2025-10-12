Овчинский: в Москве освободили площадку для жилья по реновации

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Площадку для строительства жилья по реновации освободили в Красносельском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В рамках программы реновации в районе Красносельский снесли три старых дома. Площадку для возведения нового жилого комплекса сформировали на месте сноса дома по адресу: улица Гаврикова, дом 3/1. Общая площадь квартир в новостройке составит почти 10,7 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем примерно 380 москвичей. Придомовую территорию комплекса благоустроят", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что первые этажи ЖК будут нежилыми, здесь появятся магазины, салоны, аптеки и другие социально-бытовые объекты. Это позволит создать новые рабочие места в городе.